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В Калифорнии не смогли отстранить Трампа от выборов

Госсекретарь Калифорнии Вебер сохранила допуск Трампа до праймериз в штате

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Brian Snyder/Reuters

Избиратели Калифорнии будут иметь возможность выбрать бывшего президента США Трампа на президентских праймериз Республиканской партии 2024 года, передает Fox News. По решению госсекретаря штата Ширли Вебер, политик остался в списке кандидатов, несмотря на призывы вице-губернатора Хелен Куналаки исключить его из бюллетеней.

«Решение было принято через несколько часов после того, как госсекретарь штата Мэн дисквалифицировал Трампа из избирательных бюллетеней — шаг, который последовал за аналогичным решением Верховного суда Колорадо», — говорится в материале.

Как отмечает Fox News, до этого губернатор Калифорнии — штата, где контроль удерживает Демократическая партия, также как в Мэн и Колорадо — Гэвин Ньюсом призвал победить политических оппонентов на выборах, а не путем исключения из бюллетеней. Телеканал подчеркивает, что помимо этого региона, попытки убрать Трампа из списков провалились в Миннесоте и Мичигане.

Ранее в США раскрыли, чем обернется попытка отстранения Трампа от президентских выборов.

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