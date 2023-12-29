В Калифорнии не смогли отстранить Трампа от выборов

Избиратели Калифорнии будут иметь возможность выбрать бывшего президента США Трампа на президентских праймериз Республиканской партии 2024 года, передает Fox News. По решению госсекретаря штата Ширли Вебер, политик остался в списке кандидатов, несмотря на призывы вице-губернатора Хелен Куналаки исключить его из бюллетеней.

«Решение было принято через несколько часов после того, как госсекретарь штата Мэн дисквалифицировал Трампа из избирательных бюллетеней — шаг, который последовал за аналогичным решением Верховного суда Колорадо», — говорится в материале.

Как отмечает Fox News, до этого губернатор Калифорнии — штата, где контроль удерживает Демократическая партия, также как в Мэн и Колорадо — Гэвин Ньюсом призвал победить политических оппонентов на выборах, а не путем исключения из бюллетеней. Телеканал подчеркивает, что помимо этого региона, попытки убрать Трампа из списков провалились в Миннесоте и Мичигане.

Ранее в США раскрыли, чем обернется попытка отстранения Трампа от президентских выборов.