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В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Песков: Путин будет проводить рабочие мероприятия во время новогодних каникул

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент России Владимир Путин продолжит проводить рабочие мероприятия во время новогодних каникул. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков также пообещал держать россиян в курсе о мероприятиях, в которых будет принимать участие президент.

«У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни. Мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на пост главы государства.

По результатам опроса, проведенного Фонда общественного мнения (ФОМ), президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян.

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