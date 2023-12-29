В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин продолжит проводить рабочие мероприятия во время новогодних каникул. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков также пообещал держать россиян в курсе о мероприятиях, в которых будет принимать участие президент.

«У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни. Мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на пост главы государства.

По результатам опроса, проведенного Фонда общественного мнения (ФОМ), президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян.

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