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Трампа могут вернуть к праймериз в Колорадо в январе

FoxNews: имя Трампа могут вернуть в бюллетени на праймериз в Колорадо 5 января

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Charles Krupa/AP

Экс-президента США Дональда Трампа могут вернуть в бюллетени праймериз, несмотря на решение Верховного суда в штате Колорадо запретить бывшему главе государства в них участвовать на уровне этого штата. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на госсекретаря Колорадо Джену Гризвольд.

«После апелляции госсекретарь штата Колорадо Джена Гризвольд объявила, что она включит Трампа в первичные избирательные бюллетени в срок, установленный 5 января, если только Верховный суд США не подтвердит решение суда низшей инстанции или не откажется рассматривать дело», — говорится в сообщении.

До этого республиканская партия штата Колорадо подала апелляцию на решение Верховного суда штата, запрещающего бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в первичных выборах.

Республиканская партия Колорадо утверждала, что суд штата вынес несправедливое решение по этому делу, заявив, что 14-й пункт поправки о «восстании» неприменим к главе государства. Партия также заявила, что беспрецедентный шаг по исключению основного кандидата из избирательных бюллетеней окажет медвежью услугу стране.

Ранее кандидатов в президенты США обвинили в «бесхребетности» за поддержку Трампа.

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