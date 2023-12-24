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Кандидатов в президенты США обвинили в «бесхребетности» за поддержку Трампа

Псаки назвала бесхребетными кандидатов в президенты США, поддержавших Трампа

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Charles Krupa/AP

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «бесхребетными» соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло от Республиканской партии, которые поддержали экс-президента после решения суда Колорадо отстранить его от праймериз. Соответствующее заявление она сделала в эфире MSNBC.

По ее словам, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, являющиеся кандидатами на пост президента США от Республиканской партии, «действуют по шаблону» и демонстрируют свою «бесхребетность».

«И опросы первичных избирателей-республиканцев дают нам представление о том, почему», — заявила Псаки, имея ввиду высокие рейтинги Трампа в сравнении с другими претендентами на пост президента.

До этого сообщалось, что представители Республиканской партии США возмущены решением Верховного суда Колорадо не включать кандидата на должность главы государства Дональда Трампа в избирательный бюллетень на предстоящих выборах.

Ранее Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Ранее в США раскрыли, чем обернется решение суда по Трампу для президентских выборов.

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