Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат Ульянов призвал создать в России аналог соцсети Х

Постпред в Вене Ульянов: России нужно создать свой аналог соцсети Х

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что России нужно создать свою платформу, аналогичную социальной сети X (бывшая Twitter), для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории.

По мнению Ульянова, соцсеть X является важным инструментом многосторонней дипломатии, которая не раз помогала найти мирные развязки острых международных вопросов. При этом дипломат посетовал на редакционные ограничения, действующие в соцсети.

«Я бы предпочел, чтобы российское государство озаботилось этим вопросом и создало сильную платформу, работающую и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Если частное лицо создает Telegram-канал, и успешно, то, наверное, российское государство в состоянии сделать нечто подобное», — отметил Ульянов.

По его словам, этого не происходит, потому что для этого нужно, чтобы были приняты соответствующие решения.

«Я думаю, что мы могли бы много выиграть, если бы озаботились этой проблемой. В том числе в плане имиджа нашей страны на Западе», — сказал дипломат.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявлял, что в ходе работы по направлению достижения технологического суверенитета РФ весь 2023 год совместно с бизнес-игроками и государством велась работа над новыми подходами, смыслами и целями.

До этого стало известно, что социальная сеть Bluesky от создателя сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси обзавелась новыми функциями, делающими ее более похожей на своего главного конкурента в лице X — бывшего Twitter, переименованного новым владельцем Илоном Маском. О новшествах сообщили в официальном аккаунте администрации Bluesky.

Ранее цифровой омбудсмен сравнил манипуляции в сети и в реальной жизни.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами