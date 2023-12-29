Дипломат Ульянов призвал создать в России аналог соцсети Х

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что России нужно создать свою платформу, аналогичную социальной сети X (бывшая Twitter), для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории.

По мнению Ульянова, соцсеть X является важным инструментом многосторонней дипломатии, которая не раз помогала найти мирные развязки острых международных вопросов. При этом дипломат посетовал на редакционные ограничения, действующие в соцсети.

«Я бы предпочел, чтобы российское государство озаботилось этим вопросом и создало сильную платформу, работающую и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Если частное лицо создает Telegram-канал, и успешно, то, наверное, российское государство в состоянии сделать нечто подобное», — отметил Ульянов.

По его словам, этого не происходит, потому что для этого нужно, чтобы были приняты соответствующие решения.

«Я думаю, что мы могли бы много выиграть, если бы озаботились этой проблемой. В том числе в плане имиджа нашей страны на Западе», — сказал дипломат.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявлял, что в ходе работы по направлению достижения технологического суверенитета РФ весь 2023 год совместно с бизнес-игроками и государством велась работа над новыми подходами, смыслами и целями.

До этого стало известно, что социальная сеть Bluesky от создателя сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси обзавелась новыми функциями, делающими ее более похожей на своего главного конкурента в лице X — бывшего Twitter, переименованного новым владельцем Илоном Маском. О новшествах сообщили в официальном аккаунте администрации Bluesky.

Ранее цифровой омбудсмен сравнил манипуляции в сети и в реальной жизни.