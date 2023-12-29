В Иране сообщили о скором подписании валютного соглашения с Россией

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что в первом квартале 2024 году будет подписано валютное соглашение с Россией. Оно позволит вести торговлю в риалах и рублях, говорится в сообщении агентства ISNA.

«Объем нашего экспорта в Россию меньше, чем импорта... Одной из наших хороших мер является то, что в первом квартале следующего года между Ираном и Россией будет подписано валютное соглашение, это значит, что можно торговать в рублях и риалах», — сказал Фарзин.

Ранее сообщалось, что иранский банк Sepah открыл зарубежный аккредитив для импорта товаров из России. Это произошло впервые после восстановления министерством юстиции США санкционного режима против исламского государства. Tasnim приводит комментарий Центрального банка Ирана, в котором говорится о встрече его главы Мохаммада Фаррзина с председателем ЦБ России Эльвиры Набиуллиной в рамках расширения сотрудничества между странами. По итогам встречи стороны договорились открыть кредитную линию в размере 6,5 млрд рублей для поставок российских товаров в Иран.

20 июня первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что Россия и Иран обсуждают широкий спектр возможного финансового взаимодействия, в том числе и в области расчетов, страхования и использования карт «Мир». Он добавил, что ЦБ РФ обсуждает возможность расширения платежной системы «Мир» со всеми дружественными странами.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Ирана торгово-экономическое сотрудничество.