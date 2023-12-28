На Украине назначили главу подконтрольной ВСУ части ДНР

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Вадим Филашкин был назначен главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, указ об этом обнародован на сайте офиса Владимира Зеленского.

«Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации», — говорится в документе.

Другим указом украинский президент назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации. До этого Коваль возглавлял Ровненскую районную администрацию. Оба назначения были одобрены кабмином.

27 декабря суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам лишения свободы. Согласно заявлению офиса генерального прокурора страны, главу ДНР обвиняют в посягательстве на территориальную целостность государства и коллаборационной деятельности.

1 марта в офисе генерального прокурора Украины заявили, что врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого будут судить по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в коллаборационизме.

Ранее Пушилин назвал поводом для гордости заочный приговор, который ему вынесли на Украине.