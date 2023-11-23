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Петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала нужное число голосов

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Raul Mee/AP

Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала нужное количество голосов для рассмотрения в парламенте. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным информационного портала, под инициативой подписалось более 9 тыс. граждан Эстонии. Парламент страны обязан рассмотреть обращение, под которым есть как минимум тысяча голосов.

Сбор подписей продлится до 15 декабря.

В октябре представители эстонской оппозиции в очередной раз призвали Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Позже Каллас заявила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, «по цене бутерброда».

Ранее сообщалось, что премьеру Эстонии грозит вотум недоверия из-за России.

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