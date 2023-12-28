Стал известен размер госдолга Украины

Размер государственного долга Украины по состоянию на конец ноября 2023 года достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева.

«По состоянию на 30 ноября, государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн грн или 140,8 млрд дол. в валютном эквиваленте», — говорится в сообщении издания.

До этого член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявляла, что у США нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву, на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.

Ранее Украина резко увеличила вложения в американские гособлигации.