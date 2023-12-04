Украина резко увеличила вложения в американские гособлигации

Киев крупно вложился в новый пакет американских гособлигаций при том, что госдолг и дефицит бюджета Украины побил очередной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

По данным ведомства, с февраля 2022 года по июль 2023 Киев увеличил свои вложения в американские ценные бумаги на $7,6 млрд, до $21,4 млрд ($18,2 млрд — в долгосрочных облигациях, остальное — в краткосрочных).

В Госдепе отметили, что за указанный период Белый дом направил Украине свыше $75 млрд (включая $44,2 млрд на военные цели).

До этого стало известно, что государственный долг Украины в 2024 году превысит 100% от ВВП.

Также Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны продолжает расти — на конец октября он достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд.

Ранее сообщалось, то Украина в ноябре получила минимальное финансирование из-за рубежа за полгода.