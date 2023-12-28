В США сообщили о возможной победе ХАМАС

Желание США избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне атак хуситов на торговые суда в Красном море и призывы Вашингтона Израилю «перейти к следующему этапу операции» в секторе Газа из-за жертв среди гражданских в Газе являются факторами, благодаря которым палестинское движение ХАМАС может победить в палестино-израильском конфликте. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Поведение США свидетельствует о преобладающем желании деэскалации более масштабной борьбы с доверенными лицами Ирана. Атаки йеменских хуситов остаются без ответа <…> Белый дом поддерживает израильское контрнаступление в секторе Газа, сейчас его внимание сосредоточено на его сдерживании. Почти ежедневно появляются сообщения о том, что высокопоставленные американские чиновники призывают Израиль «перейти к следующему этапу операций» — вялотекущим боевым действиям с рейдами с границы», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что упомянутые выше факторы – это «путь Хамаса к выживанию и победе».

Кроме того, издание, ссылаясь на экс-советника Израиля по нацбезопасности Меира Бен-Шаббата, пишет, что ХАМАС теперь «чувствует себя достаточно уверенно», чтобы отвергнуть любую сделку, которая не принесет движению полной победы. Отмечается, что эта уверенность «не беспочвенна».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбы директоров Моссада, ШАБАК, ЦАХАЛ и министерства обороны о том, чтобы провести совещание по будущему сектора Газа после завершения боевых действий на территории палестинского анклава.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что палестинцы имеют право на создание своего государства, которое будет включать Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа.