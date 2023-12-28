Лавров: палестинцы имеют право на свое государство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что палестинцы имеют право на создание своего государства, которое будет включать Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«В конечном итоге любой вариант обустройства должен способствовать реализации законного права палестинцев на создание своего государства на всех национальных территориях, включая Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом и сектор Газа», — сказал Лавров.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинская национальная автономия готова взять на себя управление сектором Газа после завершения военной операции Израиля в анклаве. По его словам, Восточный Иерусалим, сектор Газа и Западный берег реки Иордан могут управляться из Рамаллы как части единого палестинского государства.

Палестинская национальная администрация была создана в 1994 году в результате Соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Де-факто, Государство Палестина по сей день не создано и не обладает реальным суверенитетом.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.