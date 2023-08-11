Лукашенко призвал Запад разобраться с вывозом с Украины детей на органы

Украинский детей вывозят заграницу для того, чтобы использовать их в качестве доноров органов. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, вывоз детей из Украины на органы являются значимой проблемой, которой должны заняться западные политики.

«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», — сказал Лукашенко.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил в эфире программы Reacted News, что Украину превратили в мировую столицу по торговле детьми для западных стран. По словам журналиста, бизнес на суррогатном материнстве стал очень популярным на Украине, так как западные компании нуждаются в женщинах из бедных стран для своих богатых клиентов на Западе. Поэтому украинки, живущие в нищете, становятся их идеальными сотрудницами.

До этого офис генпрокурора Украины в Telegram-канале сообщал, что правоохранительные органы страны разоблачили преступную схему по продаже в медклиниках Киева и Харькова детей от суррогатных матерей иностранцам.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.