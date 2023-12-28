Союзники США не хотят принимать участие в операции против хуситов в Красном море

Союзники США, которые были указаны в качестве участников операции «Страж процветания» в Красном море против атак хуситов на торговые суда, не хотят быть связаны с ней публично или вообще принимать участие. Об этом пишет Reuters.

Как следует из текста, Джо Байден надеялся предоставить решительный международный ответ на атаки хуситов военной операцией, но союзники Вашингтона дистанцируются от нее.

Reuters пишет, что в операции «Страж процветания» участвуют более 20 стран, но почти половина из них не заявили о своем вкладе, который может варьироваться от отправки кораблей до отправки штабного офицера.

«Хотя США заявляют, что в состав их морской оперативной группы подписались 20 стран, они назвали имена только 12», — отмечается в материале.

Подобное развитие событий отражает разногласия, возникшие из-за конфликта на Ближнем Востоке, в результате которого Байден сохранил твердую поддержку Израиля несмотря на усиление международной критики действий еврейского государства, следует из текста.

«Европейские правительства очень обеспокоены тем, что часть их потенциального электората восстанет против них», — цитирует агентство Давида Эрнандеса, профессора международных отношений Мадридского университета Комплутенсе. По его словам, европейская общественность все более критична настроена к Израилю и боится быть втянутой в конфликт.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты вместе как минимум с пятью партнерами намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море.

В рамках военной операции «Страж процветания», усиленной военно-морской группы в Красном море, о которой Пентагон объявил 18 декабря, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полудюжиной союзников.

Ранее Евросоюз поддержал военную операцию США в Красном море.