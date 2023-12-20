Евросоюз поддержал военную операцию США в Красном море

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит военную операцию Соединенных Штатов в Красном море. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — заявил Боррель.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море.

В рамках военной операции «Страж процветания», усиленной военно-морской группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников.

Ранее Израиль не исключил участия в операции против хуситов в Красном море.