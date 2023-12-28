Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента России

Выдвинутая в президенты от Демократической партии Российской Федерации (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Член ЦИК Людмила Маркина уточнила, что съезд Демократической партии, где была выдвинута Свиридова, состоялся 25 декабря. На съезде, отметила член ЦИК, все процедурные моменты были соблюдены.

Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января 2024 года. Выдвиженцы от непарламентских политических партий обязаны представить не менее ста тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500 подписей. После получения подписных листов ЦИК проверяет их и в течение десяти дней принимает решение о регистрации кандидата на выборы или об отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня, начиная с 15 марта.

До этого руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщал, что около 19 тыс. волонтеров на площадках штабов общественной поддержки и приемных принимают участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2023 году.

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