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В Кремле рассказали об отношении к работе G20

Кремль: РФ считает G20 значимым механизмом для отстаивания интересов страны

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Global Look Press

Правительство РФ считает «Большую двадцатку» (G20) ведущим международным механизмом экономической дипломатии. Такое заявление появилось на сайте Кремля после завершения заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия станы в работе организации.

Как указано в сообщении, G20 позволяет государству отстаивать свои интересы на глобальной арене даже на фоне продолжающейся геополитической конфронтации. Речь идет обо всем спектре международной повестки, уточняется в заявлении.

«В ходе дискуссии акцентирована значимость Группы двадцати в качестве ведущего механизма экономической дипломатии», — говорится в публикации.

Также в сообщении подчеркивается, что следующим председателем в «Большой двадцатке» стала Бразилия. При этом инициативы латиноамериканской страны созвучны с подходами Москвы, уточняется в заявлении.

В то же время участники заседания, которое провела шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, обсудили председательство Индии в организации в 2023 году. В публикации отмечается, что российские чиновники высоко оценили работу Нью-Дели.

Ранее в Бразилии высказались о возможном участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в следующем году.

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