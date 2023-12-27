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Швеция отменила эмбарго на поставку военной продукции в Турцию

Yeni Şafak: Швеция одобрила экспорт военной продукции в Турцию

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Depositphotos

Швеция отменила эмбарго на поставку в Турцию товаров военного назначения. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

«Швеция, которая в 2022 году отменила поставки военной продукции в Турцию, снова начала утверждать разрешения на экспорт в этой области», — говорится в публикации.

Выступая в турецком парламенте, заместитель министра иностранных дел Бурак Акчапар проинформировал депутатов о том, что после запуска процесса членства Швеции в НАТО все заявки, поданные турецкими компаниями, были одобрены ею.

11 декабря сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

26 декабря профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ранее в Турции заявили, что для вступления Швеции в НАТО нужна независимость Палестины.

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