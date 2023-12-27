Увеличение количества успешных операций российских спецслужб за границей — результат прагматичного и гибкого подхода президента Владимира Путина к их работе. Такое мнение высказано в статье американского журнала Foreign Affairs (FA).

«В целом Путин придерживается гибкого и прагматичного подхода к своим разведывательным службам, призывая их проявлять больше новаторства в восстановлении [ранее утерянных] позиций на Западе», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что одним из результатов таких действий стал заметный рост числа успешных зарубежных операций российских спецслужб за последний год.

Помимо других факторов, способствующих повышению эффективности, в публикации отмечается рост внутренней дисциплины сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Главного управления Генштаба Вооруженных сил России после начала специальной военной операции на Украине.

7 декабря в Службе внешней разведки России заявили о «либеральном дурмане 90-х».

14 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад намерен сохранить режим русофобии на Украине и хочет продолжать попытки военного освоения ее территории.

Ранее в СВР обвинили Польшу в сохранении планов контролировать запад Украины.