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В Германии раскрыли, что произойдет с Украиной в случае перемирия

Кречмер: Киеву придется смириться с потерей территорий в случае перемирия с РФ

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Global Look Press

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил, что властям Украины, скорее всего, придется смириться с потерей части территорий, если удастся достигнуть прекращения огня в конфликте с Россией. Такую точку зрения он высказал в интервью медиагруппе Funke.

«В случае прекращения огня Украине, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны для Украины», — заявил Кречмер.

Он также подчеркнул, что для поиска окончательного решения украинского кризиса потребуется время.

Политик призвал руководство ФРГ выступить с дипломатическими инициативами по конфликту между Киевом и Москвой. По его словам, на данный момент позиция Берлина заключается в нежелании переговоров при поставках вооружения.

«Американцы пошли дальше. Они поняли, что войну таким образом не выиграть», — констатировал Кречмер.

В начале декабря американский офицер рассказал, чем закончится конфликт на Украине. По словам офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, военные действия на Украине завершатся взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Экс-разведчик также добавил, что после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия будет стремиться к полному политическому краху Киева.

Ранее Украине предрекли темные времена в 2024 году.

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