Украину ждут темные времена в 2024 году. Об этом написало издание Financial Review.

По мнению авторов статьи, исход конфликта на Украине решится в США, а не в Европе. При всем при этом решимость Запада победить Россию истощается, что нравится Владимиру Путину. В итоге российский лидер «будет смеяться последним», уверены журналисты. «У Путина есть причины для того, чтобы расплыться в своей улыбке Чеширского кота», — отметили в публикации.

Так как США пока не могут поддержать Украину, армия ограничит свои действия запуском беспилотников по территории России, отметили в газете. Эти действия станут не путем к победе, а способом заморозить конфликт, заключили аналитики.

До этого бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Киев не получил дополнительного финансирования от Вашингтона из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, «Америка любит поддерживать победителей», и как только контрнаступление Украины пойдет лучше, это откроет путь к дополнительной поддержке. Он отметил, «что когда контрнаступление не принесло никакого прогресса, то это было обидно».

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».