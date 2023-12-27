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В Еврокомиссии оценили сроки вступления Украины в ЕС

Представитель ЕК Зельмаер: для вступления Киева в ЕС нужно от 6 до 11 лет

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David Mdzinarishvili/Reuters

Глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмаер заявил, процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) даже по ускоренной процедуре займет от шести до одиннадцати лет. В интервью Kleine Zeitung он подчеркнул, что Киеву предстоит много работы по евроинтеграции.

Зельмаер напомнил, что в свое время для вступления в Евросоюз Австрии потребовалось шесть лет, а Испании — одиннадцать.

«Украина может оказаться где-то посередине... Однако Киеву многое еще предстоит сделать, я имею в виду, в частности, [реформы по достижению] независимости судебной системы и эффективности администрации», — считает Зельмаер.

В то же время представитель Еврокомиссии отметил, что Европе следует сдержать данное Украине обещание по принятию республики в состав политического объединения.

До этого авторы японского издания Nihon Keizai высказали точку зрения, что коррупция, вероятно, является самой тревожной проблемой, связанной с членством Украины в Европейском союзе (ЕС).

Ранее в в Раде назвали вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путем.

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