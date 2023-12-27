В Раде назвали вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путем

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что власти Украины ошибочно считают вступление в Европейский союз и НАТО правильным решением. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву, передает РИА Новости.

«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь», — сказал парламентарий.

Он упомянул слова первого президента Украины Леонида Кравчука, который говорил, что Украина должна пойти по пути Швейцарии и стать нейтральной страной.

Также депутат отметил, что многие известные генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступают против членства страны в Североатлантическом альянсе. Так, по их мнению, Украина может полностью лишиться субъектности.

29 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что военный блок и Киев приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая в том числе включает энергобезопасность и подготовку украинской армии.

До этого глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.