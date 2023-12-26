Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ирак назвал удары США по объектам «Хезболлы» в республике нарушением суверенитета

Премьер Ирака ас-Судани: удары США по территории страны нарушают суверенитет

close
100%
Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что удары США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на территории республики грубо нарушают суверенитет государства. Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство Ирака осуждает то, что произошло 26 декабря 2023 года, когда американские силы атаковали иракские военные объекты под предлогом ответных мер», — следует из текста.

Ас-Судани назвал действия Вашингтона враждебными и неконструктивными. По его словам, они наносят ущерб отношениям Соединенных Штатов и Ирака, а также грубо нарушают государственный суверенитет ближневосточного государства.

До этого центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке в ответ на многочисленные атаки на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Согласно информации Пентагона, с 17 октября войска США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории находятся около 900 американских военнослужащих, в Ираке — 2,5 тыс. Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской партии «Хезболла» Наим Касем заявлял, что атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке имеют очень большое значение для прекращения операции Израиля в секторе Газа.

Ранее военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами