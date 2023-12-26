Ирак назвал удары США по объектам «Хезболлы» в республике нарушением суверенитета

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что удары США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на территории республики грубо нарушают суверенитет государства. Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство Ирака осуждает то, что произошло 26 декабря 2023 года, когда американские силы атаковали иракские военные объекты под предлогом ответных мер», — следует из текста.

Ас-Судани назвал действия Вашингтона враждебными и неконструктивными. По его словам, они наносят ущерб отношениям Соединенных Штатов и Ирака, а также грубо нарушают государственный суверенитет ближневосточного государства.

До этого центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке в ответ на многочисленные атаки на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Согласно информации Пентагона, с 17 октября войска США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории находятся около 900 американских военнослужащих, в Ираке — 2,5 тыс. Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской партии «Хезболла» Наим Касем заявлял, что атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке имеют очень большое значение для прекращения операции Израиля в секторе Газа.

Ранее военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.