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В Совфеде заявили, что Франция превратилась в часть Северной Африки

Сенатор Пушков: сегодняшняя Франция стала частью Северной Африки и зоны Сахеля

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что «Франция давно перестала быть Францией». По его словам, страна превратилась в часть Северной Африки и зоны Сахеля. Такой точкой зрения он поделился в своем Telegram-канале.

«Франция сегодня — часть Северной Африки и зоны Сахеля. Там избивают белых подростков и женщин, заваливают Елисейские поля сальными обертками от гамбургеров и стаканами от колы, ненавидят местное население и живут за его счет бесчисленные выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока», — написал парламентарий.

Он подчеркнул, правящая элита страны утратила контроль за ходом событий, а местные жители «покорно дожидаются, пока страна не окажется под контролем мигрантов».

«Прежняя Франция еще жива в стране Басков и в Перигоре, в Страсбурге и в долине Роны, но не в Париже, не в Марселе и не в Ницце. Там ее уже нет», — констатировал Пушков.

Он также призвал попрощаться с символом французской республики Марианной, которую, по его словам, вскоре заменит «образ мигрантки из Алжира или Тимбукту».

До этого сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, который ужесточил правила миграции во Франции.

Основную массу протестующих составляют мигранты, в основном из африканских стран. Колонна движется от площади Республики к площади Шатле, протестующие несли растяжки со словами: «Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех!». Также участники акции скандировали лозунги с критикой главы МВД Жеральда Дарманена.

Ранее глава минздрава Франции ушел в отставку из-за несогласия по мигрантам.

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