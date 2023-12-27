В США призвали Байдена изменить политику в отношении Ирана ради Израиля

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майк Вальц призвал администрацию Джо Байдена изменить курс в отношении Ирана, чтобы помочь Израилю искоренить радикализм в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. Его слова приводит Fox News.

По словам Вальца, терроризм и радикализм будет возвращаться в палестинский анклав до тех пор, пока у Ирана достаточно денег.

«Самое большое, что администрация [Байдена] могла бы сделать, чтобы помочь Израилю, — это развернуть свою политику в отношении Ирана на 180 градусов, вернуться к максимальному давлению и иссушить его казну, которая подпитывает терроризм во всем регионе», — заявил Вальц.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Билл Хагерти раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтон посылает «неоднозначные сигналы» Израилю и пытается «умиротворить» Иран.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

Ранее в офисе Нетаньяху сравнили «дерадикализацию» Газы с отходом Германии от нацизма.