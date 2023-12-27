Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США призвали Байдена изменить политику в отношении Ирана ради Израиля

Конгрессмен Вальц призвал Байдена изменить политику к Ирану на 180 градусов

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майк Вальц призвал администрацию Джо Байдена изменить курс в отношении Ирана, чтобы помочь Израилю искоренить радикализм в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. Его слова приводит Fox News.

По словам Вальца, терроризм и радикализм будет возвращаться в палестинский анклав до тех пор, пока у Ирана достаточно денег.

«Самое большое, что администрация [Байдена] могла бы сделать, чтобы помочь Израилю, — это развернуть свою политику в отношении Ирана на 180 градусов, вернуться к максимальному давлению и иссушить его казну, которая подпитывает терроризм во всем регионе», — заявил Вальц.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Билл Хагерти раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтон посылает «неоднозначные сигналы» Израилю и пытается «умиротворить» Иран.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

Ранее в офисе Нетаньяху сравнили «дерадикализацию» Газы с отходом Германии от нацизма.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами