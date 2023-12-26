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В офисе Нетаньяху сравнили «дерадикализацию» Газы с отходом Германии от нацизма

Советник Нетаньяху сравнил дерадикализацию Газы с отходом Германии от нацизма

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Amir Cohen/Reuters

Старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что еврейское государство рассчитывает на «дерадикализацию» сектора Газа, как это произошло с Германией и Японией после окончания Второй мировой войны. Его слова приводит телеканал CNN.

Регев подчеркнул, что считает возможным «дерадикализацию» палестинского анклава.

Он отметил, что после нападения 7 октября на Израиль группировка ХАМАС дискредитировала себя в глазах многих жителей Газы из-за пути, «основанного на радикализации, экстремизме и фанатизме».

«И подобно тому, как победа во Второй мировой войне привела к дерадикализации таких стран, как Япония и нацистская Германия, которые теперь представляют собой здоровые демократии, мы считаем, что нечто похожее может случиться в Газе», — заявил Регев.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. До этого он отверг международное участие в демилитаризации Газы.

Ранее Нетаньяху назвал ключевой метод освобождения заложников в Газе.

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