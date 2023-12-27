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Посол заявил о повышенном риске провокаций против дипмиссий РФ

Посол Любинский: РФ понимает, риск провокаций против ее дипмиссий сохраняется

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MFA Russia/Global Look Press

Россия хорошо осознает, что повышенный риск провокаций против ее дипломатических миссий и их сотрудников сохраняется. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

Он отметил, что за прошедшие месяцы в Австрии против российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников дипломатов несколько раз совершались акты вандализма, и в некоторых случаях австрийским правоохранительным органам доводилось задерживать злоумышленников на месте совершения преступления.

В этом же интервью Любинский заявил, что «своей оголтелой политикой» Австрия потеряла вес в глазах России и «похоронила» имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах. В качестве примера он привел отказ австрийских представителей поддерживать в ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия между Израилем и Палестиной.

Ранее в Москве напали на сотрудника посольства Северной Кореи Кима.

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