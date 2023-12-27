Посол России заявил о невозможности для Австрии стать посредником в конфликтах

«Своей оголтелой политикой» Австрия потеряла вес в глазах России и «похоронила» имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол России в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, об упадке какой-либо внешнеполитической самостоятельности Австрии не говорит сегодня лишь ленивый, и об этом в том числе свидетельствуют результаты ее голосования против важных резолюций Генассамблеи ООН — о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия между Израилем и Палестиной.

Подобное мнение Любинский уже высказывал. 25 октября лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил на заседании нижней палаты, что нейтралитет — одна из опор страны, которая тем не менее не представляет ценности для нынешних властей, упустивших возможность стать посредником по Украине.

Российский посол согласился с Киклем и отметил, что Россия прекрасно видит, как Австрия бросает все силы на поддержку Киева, а Москве приписывает «все мыслимые и немыслимые грехи».

Ранее в Австрии заявили, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов.