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Бывший посол Украины в США заявил, что Запад призывает Киев отказаться от членства в НАТО

Украинский дипломат Чалый: Запад призывает Киев отказаться от вступления в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад намекает Киеву, чтобы тот не надеялся на членство в НАТО. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Прямой».

По словам Чалого, отрицательные посылы исходят от США и Германии. Руководство Украины призывают не претендовать на прием в члены Североатлантического альянса на юбилейном саммите НАТО, который состоится в следующем году в Вашингтоне.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что власти Украины ошибочно считают вступление в Европейский союз и НАТО правильным решением.

29 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что военный блок и Киев приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая в том числе включает энергобезопасность и подготовку украинской армии.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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