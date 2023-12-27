Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, передает агентство «Арменпресс».

По ее словам, во время этого мероприятия состоялись неофициальные контакты между Алиевым и Пашиняном.

«Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате», --сказала Багдасарян.

Накануне председатель армянского парламента Ален Симонян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко к подписанию, и Баку этому способствует.

25 декабря сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

Ранее Пашинян посетовал на реакцию Баку на «Перекресток мира».