Нетаньяху назвал ключевой метод освобождения заложников в Газе

Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не прекратит боевые действия против ХАМАС на территории сектора Газа, потому что только с помощью военного давления можно добиться освобождения заложников. Об этом он сообщил, выступая в парламенте, передает Kan.

По его словам, Израилю не удалось бы спасти более 100 пленных без военного давления, и оставшихся заложников не удастся вызволить без продолжения боевых действий.

«Поэтому одного не будет сделано — мы не прекратим боевые действия», — заявил премьер-министр Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Нетаньяху рассказал о просьбе израильских военных «не останавливаться».