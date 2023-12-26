Алиев и Пашинян пожали друг другу руки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки при встрече на неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сначала Алиев поприветствовал президента России Владимира Путина. После он поздоровался еще с несколькими лидерами стран СНГ, а потом — с Пашиняном.

Ранее сообщалось, что в отличие от всех коллег, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на неформальный саммит СНГ в Петербурге на Mercedes, а не на Aurus. В публикации отмечается, что российскую премиальную марку автомобиля Aurus при прибытии на переговоры в Павловск предпочли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. На Mercedes приехал лишь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

26 декабря в Санкт-Петербурге стартовал саммит глав государств СНГ. Президент России Владимир Путин пригласил на саммит коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники встречи начали общение не за столом, а на экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Ранее Песков оценил возможность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ.