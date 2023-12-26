Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алиев и Пашинян пожали друг другу руки

Алиев и Пашинян пожали друг другу руки на саммите лидеров стран СНГ

close
100%
Сергей Бобылев/Pool/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки при встрече на неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сначала Алиев поприветствовал президента России Владимира Путина. После он поздоровался еще с несколькими лидерами стран СНГ, а потом — с Пашиняном.

Ранее сообщалось, что в отличие от всех коллег, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на неформальный саммит СНГ в Петербурге на Mercedes, а не на Aurus. В публикации отмечается, что российскую премиальную марку автомобиля Aurus при прибытии на переговоры в Павловск предпочли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. На Mercedes приехал лишь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

26 декабря в Санкт-Петербурге стартовал саммит глав государств СНГ. Президент России Владимир Путин пригласил на саммит коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники встречи начали общение не за столом, а на экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Ранее Песков оценил возможность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами