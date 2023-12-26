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Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты РФ

Основатель РПСС Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты РФ

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Нина Зотина/РИА Новости

Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС) Андрей Богданов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

24 декабря съезд партии выдвинул Богданова кандидатом на выборы главы государства.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России.

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Выборы президента России 2024
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