Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Вашингтону стоило бы дружить и разговаривать с Москвой. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайпонга.

По словам Джонсона, уверенности в себе, зрелости и спокойствию России можно позавидовать. Россия сейчас находится в процессе превращения в центр силы, аналогичный тому, какими были США в 1950-х годах. Русские, подчеркнул Джонсон, сейчас преуспевают по всем направлениям.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что в США сейчас любой политик, положительно пытающийся отозваться о России, подвергается нападкам и обвинениям в том, что он является марионеткой российского президента Владимира Путина.

Джонсон выразил опасения, что американцам придется «расквасить себе носы» прежде, чем они поймут, что с Москвой необходимо договариваться.

Ранее экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи Запада в конфликте на Украине привели к расколу в Североатлантическом альянсе.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.