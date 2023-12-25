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Пашинян заявил, что Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства

Пашинян надеется на поддержку Армении странами ЕАЭС в период председательства

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на поддержку стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во время своего председательства в следующем году. Его слова приводит РИА Новости.

«Республика Армения с 1 января 2024 года принимает у РФ председательство в органах ЕАЭС, в связи с чем мы рассчитываем на поддержку государств-членов…», — заявил Пашинян.

Премьер Армении также выразил надежду на эффективное сотрудничество между государствами в реализации стоящих перед ними задач.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь.

До этого Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию.

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