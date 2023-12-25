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Путин подписал закон о повышении уровня промышленной безопасности

Путин подписал закон для повышения безопасности на опасных объектах производства

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении промышленной безопасности на опасных объектах производства. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, организации с производственными объектами I класса опасности должны обеспечивать проведение аудита систем управления. Учредители и руководство таких организаций должны получать сведения аудита до 1 апреля.

Аварии на подобных объектах будут расследовать комиссии, включающие в себя представителей профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих такой объект.

До этого глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ.

Он напомнил, что в декабре Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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