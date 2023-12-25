У Евросоюза нет четкого плана по наращиванию промышленного производства для предоставления помощи Киеву, ЕС не может достигнуть темпов производства вооружений в РФ. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Guardian Петр Померанцев в статье, опубликованной на сайте издания.

«Поскольку военная поддержка США (Киева – прим. ред.) стала заложницей внутренней политики и, возможно, исчезает, Европе нужно поторопиться. Если… не будет четкого плана, как догнать российские темпы производства оружия в ближайшие несколько месяцев, то догнать их будет сложно», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что европейские страны НАТО пообещали увеличить производство вооружений, однако, как отмечает обозреватель, «выполнение этих обещаний застопорилось», потому что оборонным компаниям нужны долгосрочные обязательства по заказам.

До этого министр обороны Британии испугался победы России на Украине, заявив, что последствия победы России в специальной военной операции (СВО) ощутит весь мир.

Ранее Британский министр заявил, что Запад должен поддерживать Украину, невзирая на издержки.