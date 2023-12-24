Британский министр заявил, что Запад должен поддерживать Украину, невзирая на издержки

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. С таким заявлением он выступил в интервью The Sunday Times.

«Мы рискуем проморгать тот момент, когда авторитарные диктатуры возьмут верх, и это невероятно опасно. Почти нет цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра», — подчеркнул он.

В этой связи он призвал союзников Великобритании повысить военные бюджеты.

«Нельзя оставаться с [бюджетами] эпохи после Холодной войны. <..> Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных [потребностях]», – подчеркнул министр.

По словам Шаппса, в случае поражения Украины последствия могут проявиться в Индо-Тихоокеанском регионе, что означает возможную операцию Китая на Тайване.

До этого Шаппс попросил США не забывать о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.