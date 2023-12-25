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В Кремле прокомментировали новогоднее обращение президента

Песков: россияне узнают, откуда их будет поздравлять Путин, в новогоднюю ночь

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Россия-1

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина.

На вопрос журналиста, откуда президент будет обращаться к населению, Песков заявил, что об этом будет известно в новогоднюю ночь.

«Это вы узнаете в новогоднюю ночь», — резюмировал Песков.

До этого Telegram-канал Роструда сообщал, что россиян, работающих по пять дней в неделю, ждут десятидневные выходные на новогодних праздниках. Праздничными нерабочими днями станут дни с 1 по 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января.

Врач Наталия Тананакина посоветовала заправлять новогодние салаты нежирной сметаной. По ее словам, подойдет заправка из оливкового масла.

Она добавила, что такие растительные масла как подсолнечное, кукурузное, оливковое или кунжутное, являются не только вкусной, но и полезной заправкой для салатов, поскольку они — источник полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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