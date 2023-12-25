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Путин поздравил Вучича с предстоящими праздниками

В Сербии сообщили, что Путин поздравил Вучича с предстоящим Новым годом

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с предстоящим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщила администрация президента Сербии, передает РИА Новости.

В тексте поздравления российского лидера говорится, что отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, вне зависимости «от нелегкой ситуации в мире», развиваются «в конструктивном духе».

Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога между странами и продуктивной совместной работы по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент России пожелал Вучичу здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания сербскому народу.

До этого глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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