Путин поздравил Вучича с предстоящими праздниками

Президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с предстоящим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщила администрация президента Сербии, передает РИА Новости.

В тексте поздравления российского лидера говорится, что отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, вне зависимости «от нелегкой ситуации в мире», развиваются «в конструктивном духе».

Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога между странами и продуктивной совместной работы по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент России пожелал Вучичу здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания сербскому народу.

До этого глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.