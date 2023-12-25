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Во Франции сообщили, что Запад «опьянился» верой в победу Украины

L'Opinion: Запад поверил в победу Украины, но к концу года наступило похмелье

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Efrem Lukatsky/AP

Весной 2023 года общество на Западе и на Украине поверило в идею быстрой победы Украины на поле боя, однако к концу года наступил эффект похмелья. Об этом пишет французская L'Opinion.

«Эта осенняя депрессия в первую очередь объясняется эффектом «похмелья». Весной украинцы и жители Запада позволили себе опьяниться идеей быстрой военной победы и краха России уже летом», — пишет издание.

Как подчеркивает издание, западные союзники Украины проявляют «нетерпение и даже раздражение» тем, как Киев действует на фронте.
Американские военные, отмечает газета, считают, что украинская армия слишком поздно начала свое наступление и излишне «рассредоточила свои усилия на линии фронта».

До этого сообщалось, что украинское правительство и Минобороны страны не могут обеспечить армию всем необходимым.

В свою очередь, преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований американской армии Мэттью Шмидт заявил, что наиболее вероятным сценарием окончания конфликта на Украине является заморозка боевых действий.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал главный залог успешного ведения войны.

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