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Маск назвал главный залог успешного ведения войны

Илон Маск назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны

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Kirsty Wigglesworth/AP

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом продолжительном конфликте победу одерживает та страна, которая способна меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в крупных масштабах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — заявил Маск.

Изначально Сакс прокомментировал сообщение о том, что программа производства американских самолетов-истребителей F-35 стала провальной из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и слишком дорогих деталей.

В середине декабря Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на пост Сакса о том, что США фактически финансируют насильственную мобилизацию на Украине и отправку солдат ВСУ на «миссии самоубийц» на фронте. Сакс, комментируя статью в газете New York Times о боях на левом берегу Днепра, написал, что украинские военные «забирают людей с улиц» для этих миссий.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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