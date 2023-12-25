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Арестович призвал Украину помириться с Россией

Арестович заявил, что РФ и Украина должны подать совместный иск против Запада

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина и Россия должны помириться и подать совместный иск против Запада. Такое мнение он высказал в разговоре с журналисткой Юлией Латыниной (признана в РФ иностранным агентом), передает польское издание Myśl Polska.

По его мнению, Россия и Украина должны прекратить «кровавый вооруженный конфликт, который унесет множество жизней с обеих сторон» и заключить мирное соглашение.

«Вы должны прийти к [президенту РФ Владимиру] Путину и сказать ему: «Дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте помиримся», — сказал Арестович.

Коллективный иск Москва и Киев должны подать против Запада, потому что он уже много лет настраивает обе страны друг против друга.

Бывший советник главы офиса Зеленского считает, что также необходимо построить новую систему коллективной безопасности, которая будет учитывать реальные интересы двух стран.

Он подчеркнул, что не видит смысла в боях, которые ведутся в настоящее время украинской и российский армиями за небольшие населенные пункты.

«Что мы от этого получим? И Россия, и Украина? Чего мы достигли исторически? Неужели наши дяди из Брюсселя и Вашингтона будут нам аплодировать, потому что две обезьяны с бритвами прыгают друг на друга?» — цитирует его издание.

До этого Арестович заявлял, что Украина потеряла достоинство и движется к катастрофе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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