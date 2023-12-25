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Медведчук назвал Украину одной из самых страшных стран в мире из-за русофобии

Медведчук: русофобия превратила Украину в одну из самых опасных стран мира

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Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что русофобия превратила его страну в одну из самых опасных в мире, причем произошло это задолго до российской специальной военной операции.

В своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» политик обратил внимание, что консалтинговая медицинская компания Internetional SOS включила Украину в список самых опасных стран мира наряду с Ираком, Афганистаном, Ливией, Южным Суданом, Центральноафриканской Республикой, Сомали.

Политик называет массовым безумием снос памятников поэтам и писателям, связанных с Россией и СССР, уничтожение книг и прочее.

«Такой русофобский каннибализм, введенный в государственную политику современной Украины, не найдешь даже среди самых отсталых агрессивных племен Африки», — написал Медведчук.

По его словам, подобное начало происходить на Украине с приходом к власти Виктора Ющенко, потом в течение многих лет страну «сводили с ума», заставляли украинцев забывать свои корни, веру, историю, язык и традиции, и все это делалось с подсказки Запада. Украину натравливали на Россию, ожидая конфликта.

Политик добавил, что в результате такой политики психически здоровым людям пребывать на Украине опасно, а президента Владимир Зеленского не интересует ни судьба государства, ни судьба народа.

На прошлой неделе Медведчук заявлял, что конфликт России и Украины является для украинского лидера Владимира Зеленского бизнесом, а для российского президента Владимира Путина — трагедией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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