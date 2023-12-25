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Криптокомпании США увеличили финансирование американских политиков

FT: криптокомпании финансируют политиков в США для продвижения интересов

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Depositphotos

Криптокомпании резко увеличили финансирование американских политиков на фоне того, как в Вашингтоне усиливается скептицизм в отношении рынка цифровых активов. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Криптокомпании резко увеличили пожертвования американским политикам, поскольку в Вашингтоне усиливаются настроения против рынка цифровых активов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идет о таких компаниях, как Coinbase, Circle и a16z. Издание подчеркивает, что компании направляют «больше средств» на избрание законодателей, выступающих за криптовалюту, и оказывают влияние на законопроекты, которые застряли в конгрессе в преддверии президентских выборов в следующем году.

На прошлой неделе Coinbase, Circle и a16z были в числе компаний, вложивших $78млн в Fairshake — «федеральный супер-пак», который может принимать неограниченное количество денег от корпораций и частных лиц для расходов на выборы, денежные средства будут направлены «сторонникам криптолидерства».

При этом, по данным Financial Times, к ним присоединились известные инвесторы в венчурный капитал и цифровые активы — Рон Конвей, Фред Уилсон и близнецы Винклвосс.

До этого в США запретили показывать рекламу криптпроектов на Супербоуле в 2023 году.

Ранее стало известно предполагаемое дно стоимости биткоина.

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