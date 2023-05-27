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Стало известно предполагаемое дно стоимости биткоина

Криптоаналитик Першиков предложил сценарий заработка на биткоине

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Depositphotos

Рынок криптовалют сейчас недооценен, но есть определенные риски его обвала, если ситуация в западной экономике резко ухудшится. Об этом пишет «РБК-Крипто», ссылаясь на аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова.

С конца прошлого года на фоне коллапса индустрии, связанного с крахом биржи FTX и ряда других криптокомпаний, цены на криптовалюту довольно неплохо восстановились, а уровень капитализации рынка в моменте превысил $1 трлн. Все это говорит о том, что рынок криптовалют на данный момент недооценен, отметил Першиков.

По его словам, курс биткоина сейчас не собирается обваливаться, что говорит о возросшем интересе со стороны инвесторов. Поэтому можно рассчитывать на дальнейший рост первой криптовалюты и во втором полугодии.

Он добавил, что определенные риски для криптовалютного рынка сохраняются из-за определенных проблем в экономике Запада, в частности возможной рецессии и падения фондовых рынков в США.

13 мая сооснователь 0xprocessing Никита Вассев заявил, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам.

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