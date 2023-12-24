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«Новые люди» предложили выдвинуть Даванкова на выборы президента РФ

ЦС «Новых людей» предложил выдвинуть вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы

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Russian State Duma/Global Look Press

Центральный совет (ЦС) «Новых людей» предложил съезду партии выдвинуть в президенты РФ вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания совета.

Как отмечает агентство, окончательное решение по выдвижению на президентские выборы будет принято съездом партии сегодня на Воробьевых горах.

Члены партии «Справедливая Россия — За Правду» ранее решили не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2024 году. Как заявил на съезде лидер фракции Сергей Миронов, стране нужен именно такой президент, как действующий лидер — Владимир Путин. Сам глава государства поблагодарил справороссов за поддержку и выразил надежду на конструктивное взаимодействие.

По информации ЦИК РФ, число претендентов на выдвижение в президенты уже достигло 29 человек.

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. При этом претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождены от сбора подписей.

Ранее политолог заявил о нежелании КПРФ вести конкурентную борьбу на выборах президента России.

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