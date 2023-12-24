Генерал США в отставке рассказал, почему контрнаступление ВСУ оказалось неудачным

Украинские войска не смогли добиться результатов в ходе своего контрнаступления, потому что Запад не смог поставить Украине все необходимое. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в ходе беседы на шоу Silicon Curtain на YouTube.

«Это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу», — сказал Ходжес.

По его словам, западные страны не смогли обеспечить Вооруженные силы Украины тем, на что они рассчитывали, а конкретно военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и «другими мощностями, которые были необходимы».

Он также добавил, что был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к результатам, «на которые мы все надеялись».

22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не дало того результата, который от него ожидали.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.