Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генерал США в отставке рассказал, почему контрнаступление ВСУ оказалось неудачным

Бен Ходжес заявил, что Запад несет ответственность за неудачное наступление ВСУ

close
100%
Global Look Press

Украинские войска не смогли добиться результатов в ходе своего контрнаступления, потому что Запад не смог поставить Украине все необходимое. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в ходе беседы на шоу Silicon Curtain на YouTube.

«Это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу», — сказал Ходжес.

По его словам, западные страны не смогли обеспечить Вооруженные силы Украины тем, на что они рассчитывали, а конкретно военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и «другими мощностями, которые были необходимы».

Он также добавил, что был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к результатам, «на которые мы все надеялись».

22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не дало того результата, который от него ожидали.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами