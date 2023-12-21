В США раскрыли, чем обернется решение суда по Трампу для президентских выборов

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что любое решение, которое не позволит избирателям самостоятельно решить судьбу Дональда Трампа во время президентской гонки, тут же дискредитирует выборы как внутри страны, так и за ее пределами. Так в эфире Fox News она прокомментировала решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой.

По ее словам, самые опасные люди в Соединенных Штатах не сторонники Дональда Трампа, а те, кто считают, что по решению суда можно «испарить кандидатуру ведущего кандидата в президенты и не нанести долгосрочного ущерба стране и ее институтам».

«Эти люди заблуждаются. Они на самом деле думают, что если суд успешно отстранит лидера от участия в гонке 2024 года, то выборы пройдут как обычно, что все будет хорошо, что жизнь пойдет своим чередом. Они обманывают себя. Теперь давайте внесем ясность. Любое решение, которое не позволит избирателям решить судьбу Дональда Трампа, немедленно дискредитирует выборы следующего года как внутри страны, так и за рубежом», — заявила Ингрэм.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Ранее опрос показал отношение американцев к отстранению Трампа от праймериз в Колорадо.

Ранее опрос показал отношение американцев к отстранению Трампа от праймериз в Колорадо.