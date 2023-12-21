Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, чем обернется решение суда по Трампу для президентских выборов

Ведущая Fox Ингрэм: решение суда Колорадо по Трампу дискредитирует выборы в США

close
100%
Charlie Neibergall/AP

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что любое решение, которое не позволит избирателям самостоятельно решить судьбу Дональда Трампа во время президентской гонки, тут же дискредитирует выборы как внутри страны, так и за ее пределами. Так в эфире Fox News она прокомментировала решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой.

По ее словам, самые опасные люди в Соединенных Штатах не сторонники Дональда Трампа, а те, кто считают, что по решению суда можно «испарить кандидатуру ведущего кандидата в президенты и не нанести долгосрочного ущерба стране и ее институтам».

«Эти люди заблуждаются. Они на самом деле думают, что если суд успешно отстранит лидера от участия в гонке 2024 года, то выборы пройдут как обычно, что все будет хорошо, что жизнь пойдет своим чередом. Они обманывают себя. Теперь давайте внесем ясность. Любое решение, которое не позволит избирателям решить судьбу Дональда Трампа, немедленно дискредитирует выборы следующего года как внутри страны, так и за рубежом», — заявила Ингрэм.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Ранее опрос показал отношение американцев к отстранению Трампа от праймериз в Колорадо.

Ранее опрос показал отношение американцев к отстранению Трампа от праймериз в Колорадо.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами